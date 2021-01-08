Стролл-старший сообщил, что этап в Австралии перенесут, сезон Ф-1 стартует в Бахрейне
Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл сообщил, что Гран-при Австралии Формулы-1 в сезоне-2021 перенесут. Новый чемпионат начнётся гонкой в Бахрейне.
«Это ещё неофициально, но этап в Австралии не отменят, а перенесут. Мы отправимся туда осенью, первая гонка сезона пройдёт в Бахрейне.
Впереди нас ждут непростые два-три месяца. Вакцина даёт нам свет в конце тоннеля, но первые этапы будут нести в себе вызовы. Но Формула-1 и ФИА справятся. Снимаю перед ними шляпу за то, как они провели 17 этапов за 23 недели в 2020 году", — приводит слова Стролла-старшего GPblog.
Этап в Австралии перенесут из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом и жёсткими ограничительными мерами. Ожидается, что гонка в Бахрейне состоится 28 марта.
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