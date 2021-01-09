Чагин: Каргинову не надо сникать. Всё может перевернуться за один день

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин оценил выступления команды на ралли-марафоне «Дакар».

«Время очень быстро летит. Вроде только была стартовая церемония, а теперь уже день отдыха. Подводя итоги первой половины, скажу, что нелегко нам было удерживать лидирующие позиции. Казалось, что отсутствие Жерара де Роя ослабит борьбу, но все настраиваются на победы, все настраиваются на подиум. Конкуренция в этом году в лидирующей десятке грузовиков измеряется секундами. Такого нет даже в автомобильном зачёте.

Вторая половина не будет легче. Задача в день отдыха просмотреть машины по максимуму, сработать на опережение. Заменить те детали, которые могут выйти из строя и порадовать наших болельщиков.

Что касается положения в зачёте, то минуты на «Дакаре» могут перейти в часы. Считаю, что победителю прошлогоднего «Дакара» Андрею Каргинову не надо сникать и считать, что гонка проиграна. За один день всё может перевернуться. Нужно бороться", — сказал Чагин в интервью, размещённом на канале команды в YouTube.