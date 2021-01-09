Гран-при Китая должен стать вторым перенесённым этапом в сезоне-2021 Формулы-1

Гран-при Китая станет вторым этапом 2021 года, который будет отложен на более поздний срок. Промоутер этапа пытается перенести гонку на более поздний срок.



Напомним, в ноябре Формула-1 представила календарь на 2021 год, состоящий из 23 гонок, однако в нём в ближайшее время произойдут изменения. Недавно владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл подтвердил, что Гран-при Австралии будет перенесён на осень, а сезон стартует гонкой в Бахрейне.



«Мы поддерживаем связь с Формулой-1 посредством конференц-связи каждую неделю. Несмотря на то что календарь сейчас функционирует в обычном режиме, думаю, есть сомнения, что мы можем провести гонку в первой половине года, в апреле. Мы стремимся перенести этап на вторую половину года», — приводит слова генерального менеджера компании Juss Event Ибинь Яна Motorsport.