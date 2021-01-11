«Макларен» подписал опцион на выступление в Формуле-Е с 2022 года

Команда «Макларен» заключила соглашение с Формулой-Е, согласно которой получила опцию на выступление в чемпионате с сезона-2022/2023. Эта опция позволяет «Макларену» позднее определиться, станет ли она одним из участников серии, где может выступать до 12 команд.
Ранее у «Макларена» не было права выступать в серии, так как связанная с ней компания McLaren Applied является эксклюзивным поставщиком батарей для Формулы-Е. Этот контракт истекает после сезона-2021/2022, что дало McLaren Racing право на выступление.
В «Макларене» уточнили, что на протяжении 2021 года будут оценивать, стоит ли им вступать в чемпионат. В рамках этой оценки команда изучит возможность перевода в Формулу-Е части своих сотрудников, потенциальный состав пилотов и потенциальные партнёрства со спонсорами.
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