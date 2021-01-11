«Абсолютно внаглую». Карякин обвинил соперника по «Дакару» в жульничестве

Российский участник зачёта мотовездеходов «Дакара» Сергей Карякин обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в неоднократном нарушении правил ралли-марафона. Карякин не назвал фамилии гонщика, а в его классе выступают два гонщика из Саудовской Аравии. При этом местный пилот Салех Аль-Саиф показал на этапе четвёртое время и идёт восьмым в общем зачёте.



«Саудит, который тоже участвует в гонке и показывает неплохое время, абсолютно внаглую использовал техничку и для ремонта на бивуаке, и во время лиазона. Ему внаглую меняли колёса на запасные и давали запчасти. Сейчас на финише было то же самое.



И самое обидное даже не этот незаконный сервис, за что полагается дисквалификация, а то, что у него был трек: он знал, где должен оказаться, чтобы ему помогли. Это значит, что треки всё-таки сливают, что очень обидно. Организаторы пытаются сделать красивую историю, которая, к сожалению, каким-то образом уходит не туда, куда нужно», — заявил Карякин в видео на своей странице в сети «ВКонтакте».

Карякин стал вторым на 8-м этапе «Дакара», в зачёте мотовездеходов сменился лидер