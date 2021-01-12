Феттель в рейтинге пилотов года от RaceFans занял 19-е место, опередив только Латифи

Четырёхкратный чемпион мира, новобранец «Астон Мартин» Себастьян Феттель, проведший минувший сезон в составе «Феррари», занял лишь 19-е место в рейтинге пилотов сезона-2020 по версии портала RaceFans. В нём он опередил только дебютанта сезона-2020, гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.
Минувший сезон стал для Феттеля худшим за годы, проведённые в «Феррари». По его итогам он занял в обще зачёте только 13-е место, в то время как его напарник Шарль Леклер стал восьмым, набрав почти в 3 раза больше очков.
Кроме того, Феттель опередил Леклера лишь в четырёх квалификациях из семнадцати. В гонках немец финишировал впереди Шарля только трижды.
Напомним, ещё до старта сезона-2020 было известно, что Феттель покинет Маранелло. В ходе чемпионата он договорился о сотрудничестве с «Астон Мартин».
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