Риккардо признался, что хотел бы попробовать силы в гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что может попробовать силы в гонках «24 часа Ле-Мана» и «500 миль Индианаполиса». По словам австралийца, ему было бы интересно попробовать завоевать «тройную корону», выиграв эти гонки.

«Это звучит интересно, но, если честно, овальные трассы меня немного пугают. Выступление Фернандо Алонсо на этих гонках впечатляет. И я представлял, как выступал бы там. Возможно, однажды попробую. Нужно поворачивать налево четыре раза за круг, это вроде не так сложно?

Некоторые коллеги уже пробовали силы в этих гонках. Меня тоже привлекает идея участия в командной гонке. В Формуле-1 не выкладываешь все карты на стол перед напарниками. Но на «24 часах Ле-Мана» нужно раскрыть все секреты. Мне нравится такой вариант партнёрства. К тому же участие в 24-часовой гонке будет хорошей проверкой в физическом и психологическом плане», — цитирует Риккардо Speedweek.