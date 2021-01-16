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В «КАМАЗ-мастере» отреагировали на столкновение своего грузовика с вертолётом

В «КАМАЗ-мастере» отреагировали на столкновение своего грузовика с вертолётом
Авто / Дакар 2021 0

Глава пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин отреагировал на столкновение грузовика Антона Шибалова с вертолётом в ходе 12-го этапа ралли-марафона «Дакар». Хайруллин отметил, что во многом вопросы по этому инциденту нужно задавать организаторам гонки.

«Автомобиль Антона Шибалова приехал на финиш с развороченным воздухозаборником на крыше кузова. Это довольно странно выглядело. Оказалось, вертолёт организаторов слишком низко завис над трассой и в какой-то момент, когда несущийся на скорости грузовик подбросило, он задел, по всей видимости, лыжу вертолёта, что, конечно, очень опасно.

К счастью, всё обошлось. Это вопрос к организации безопасности полётов организаторских вертолетов во время соревнований", — приводит слова Хайруллина «Татар-Информ».

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