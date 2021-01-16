Ферстаппен — о коронавирусе: если заболею, то заболею

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к коронавирусу.
«Я всё равно провожу много времени и делаю много работы онлайн, так что у меня всё равно был хороший год. Я регулярно сдаю ПЦР-тест, но если заболею, то заболею. Думаю, ребята помоложе, как мы, гораздо лучше справляемся с этой болезнью. Я не ищу возможности переболеть COVID-19, но я расслаблен. Конечно, я осторожен и забочусь о своём здоровье, но невозможно контролировать всё в этой жизни. Я видел семью несколько реже, но, опять же, есть FaceTime. Есть много технологий, чтобы пообщаться с родными, так что для меня это не стало большой проблемой.
Изоляция? Многое зависит от ваших интересов. Если вы тот, кто любит проводить время на улице и встречаться с людьми, то, конечно, для вас это будет жёстким временем. Но я был счастлив побыть дома и просто расслабиться, потому что мы и так много путешествуем. Мне понравилось побыть дома так долго. Можно открыть свою квартиру с новой стороны», — приводит слова Макса Ферстаппена PlanetF1.
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