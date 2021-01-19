Британский сайт: есть «реальный шанс», что Расселл может заменить Хэмилтона в 2021 году

Британский портал Formula1News со ссылкой на собственный источник утверждает, что вероятность провала в переговорах по новому контракту между «Мерседесом» и семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном весьма высока.



«Источник в паддоке Формулы-1 сообщил, что, учитывая «беспрецедентную ситуацию», есть «реальный шанс» при котором Джордж Расселл может заменить сэра Льюса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2021 году», — отмечается на сайте издания.

Ранее сообщалось, что Льюис хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10% от титульных бонусов команды.



Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214).