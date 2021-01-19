Марко: Феттель не будет опасен для «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, выступая в составе «Астон Мартин», не сможет навязать борьбу его команде.
«Феттель знает, что два минувших сезона были у него не лучшими. Но не думаю, что он будет опасен для нас теперь. Его новая команда в 2020 году сильно отставала от нас, и это даже невзирая на наличие Переса, который был очень силён во второй половине чемпионата. Суть в том, что если Себастьян будет выступать на лучшем уровне даже на каждом этапе, он не сможет покрыть отставание, которое есть у команды», — приводит слова Марко NextgenAuto.
Напомним, в составе «Астон Мартин» Себастьян Феттель занял место Серхио Переса.
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