Марко: Феттель не будет опасен для «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, выступая в составе «Астон Мартин», не сможет навязать борьбу его команде.

«Феттель знает, что два минувших сезона были у него не лучшими. Но не думаю, что он будет опасен для нас теперь. Его новая команда в 2020 году сильно отставала от нас, и это даже невзирая на наличие Переса, который был очень силён во второй половине чемпионата. Суть в том, что если Себастьян будет выступать на лучшем уровне даже на каждом этапе, он не сможет покрыть отставание, которое есть у команды», — приводит слова Марко NextgenAuto.

Напомним, в составе «Астон Мартин» Себастьян Феттель занял место Серхио Переса.