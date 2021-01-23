Марко считает, что «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин» не будут конкурентами «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не считает, что «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин» смогут конкурировать с его командой.
«Макларен» будет сильнее из-за моторов «Мерседеса». По «Феррари» и «Астон Мартин» есть вопросы. Мы по-прежнему не знаем, насколько хорош будет двигатель у «Феррари». Что касается «Астон Мартин», то мы не знаем, насколько далеко заходит их сотрудничество с «Мерседесом». Но не думаю, что хоть какая-то из этих команд будет с нами конкурировать", — приводит слова функционера GPblog.
Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов. Команда явно уступала соперникам из «Мерседеса», при этом уверенно опережала всех других конкурентов.
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