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Читатели «Чемпионата» назвали Леклера лучшим гонщиком сезона-2020 Формулы-1, Хэмилтон — пя

Читатели «Чемпионата» назвали Леклера лучшим гонщиком сезона-2020 Формулы-1, Хэмилтон — пя
Авто / Формула-1 0
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На «Чемпионате» завершился опрос на тему «Кто стал лучшим гонщиком сезона Формулы-1?». По его итогам читатели «Чемпионата» выбрали Шарля Леклера, набравшего 28% голосов. Всего в опросе приняли участие более 8,5 тысяч человек.

Второе место по итогам голосования досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу — младшему, который в сезоне-2021 станет пилотом «Феррари». Он набрал 14% голосов.

По 12% голосов набрали британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, на счету которого в 2020 году есть одна гонка в составе «Мерседеса», и пилот «Рено» Даниэль Риккардо, переходящий в 2021 году в состав «Макларена».

Чемпион мира 2020 года, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон с 9% голосов занял пятое место в голосовании, Макс Ферстаппен набрал 8%.

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