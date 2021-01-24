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Гран-при Германии может заменить этап в Канаде в сезоне-2021

Гран-при Германии может заменить этап в Канаде в сезоне-2021
Авто / Формула-1 0

Гонка на «Нюрбургринге» может заменить Гран-при Канады в календаре сезона-2021, сообщает GrandPrix. По информации источника, другим претендентом на проведение гонки в следующем сезоне является автодром в Хоккенхайме.

«Думаю, в плане календаря Формулы-1 на сезон-2021 мы увидим ещё много сюрпризов. Как организаторы Гран-при Германии, мы готовы представить свой проект в поддержку гонки в нашей стране — в Хоккенхайме или на «Нюрбургринге», — приводит слова управляющего директора автомобильного клуба AvD Лутца Лайфа Линдена GrandPrix.

По информации немецких СМИ, «Нюрбургринг» является кандидатом на замену уличной гонки в Монреале, которая должна пройти в Канаде 13 июня.

Ранее представители Формулы-1 опровергли слухи о возможной отмене гонок в Баку, Монако и Канаде.

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