Дженсон Баттон намекнул на участие в «Дакаре»-2022
Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон не исключил, что примет участие в «Дакаре» 2022 года.
«Очень понравился этот „Дакар“, и я с нетерпением жду ралли-марафон 2022 года, может быть, буду ближе к действию. Цель — пробовать что-то новое, ставить перед собой новые задачи. „Дакар“ — экстремальный вид спорта, и мне нравится идея участия там в будущем. Да, вы могли бы увидеть меня на „Дакаре“ в начале следующего года.
Хочу поздравить всех, кто участвовал в ралли, это грандиозное событие. Петерансель снова сделал это, он отлично боролся с Аль-Аттией, Карлосом Сайнсом и другими. Мне понравилось следить за соревнованиями легковых автомобилей и мотоциклов на „Дакаре“", — приводит слова Дженсона Баттона SoyMotor.
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