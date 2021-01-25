Команда Формулы-2 ART Grand Prix подписала контракт с вице-чемпионом Ф-3

Пресс-служба команды Формулы-2 ART Grand Prix сообщила, что гоночный коллектив подписал контракт на сезон-2021 с пилотом Академии «Заубера» Тео Пуршером.



Тео в минувшем сезоне дебютировал в Формуле-3 и стал вице-чемпионом серии, уступив всего три балла победителю Оскару Пиастри.



«Я очень счастлив, что могу продолжить выступления за ART Grand Prix! Эта команда дала мне возможность участвовать в Ф-3 в прошлом году, а теперь сопровождает меня к воротам Формулы-1 через Ф-2. В этом году моя цель остаётся прежней — я все ещё стремлюсь к вершине. Хотел бы поблагодарить Академию «Заубера», ART Grand Prix, моих спонсоров и семью. Я чувствую себя полностью готовым к новому сезону», — приводит слова молодого пилота сайт команды.

Пуршер – самый молодой победитель гонки Формулы-3 и самый юный в истории Ф-2. Он дебютировал в чемпионате 2020 года на заключительных двух этапах в составе HWA Racelab.