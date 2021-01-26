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Немецкий журналист: ситуация с контрактом Хэмилтона прояснится в ближайшие дни

Немецкий журналист: ситуация с контрактом Хэмилтона прояснится в ближайшие дни
Авто / Формула-1 0
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Немецкий журналист RTL Феликс Горнер заявил, что вероятность провала в переговорах «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона по новому контракту «равна нулю». По его данным, ситуация с соглашением для семикратного чемпиона Формулы-1 прояснится в ближайшие дни.

«Проблема будет решена в ближайшие несколько дней. Обе стороны хотят работать вместе, Хэмилтон желает завоевать свой восьмой титул чемпиона мира. Контракт будет подписан в январе», — приводит слова Горнера GrandPX.

Сообщалось, что Хэмилтон хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10% от титульных бонусов команды.

Льюис завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.

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