Ламмерс назвал главный репутационный минус Льюиса Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс заявил, что Льюис Хэмилтон «находится в невыгодном положении» с точки зрения репутации из-за того, что в последних сезонах у него была лучшая машина в пелотоне.

«Его минус заключается в том, что он много лет пилотировал лучшую машину, поэтому у сторонних наблюдателей несколько искажённое представление о его таланте.



Конечно, я надеюсь на классное сражение между Льюисом и Максом Ферстаппеном в этом году. Но сделал ли «Ред Булл» шаг в правильном направлении или «Мерседес» снова добился беспрецедентного прогресса?» — цитирует Ламмерса PlanetF1.



Хэмилтон выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов с «Мерседесом», а команда из Брэкли завоевала семь Кубков конструкторов кряду. В пяти случаях оба гонщика немецкого коллектива становились первым и вторым по итогам сезона.