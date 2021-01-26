Ламмерс назвал главный репутационный минус Льюиса Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс заявил, что Льюис Хэмилтон «находится в невыгодном положении» с точки зрения репутации из-за того, что в последних сезонах у него была лучшая машина в пелотоне.
«Его минус заключается в том, что он много лет пилотировал лучшую машину, поэтому у сторонних наблюдателей несколько искажённое представление о его таланте.
Конечно, я надеюсь на классное сражение между Льюисом и Максом Ферстаппеном в этом году. Но сделал ли «Ред Булл» шаг в правильном направлении или «Мерседес» снова добился беспрецедентного прогресса?» — цитирует Ламмерса PlanetF1.
Хэмилтон выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов с «Мерседесом», а команда из Брэкли завоевала семь Кубков конструкторов кряду. В пяти случаях оба гонщика немецкого коллектива становились первым и вторым по итогам сезона.
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