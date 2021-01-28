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Вольф заявил, что «Мерседес» и Хэмилтон скоро выступят с заявлением

Вольф заявил, что «Мерседес» и Хэмилтон скоро выступят с заявлением
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в ближайшее время выступят с заявлением по поводу нового контракта.

«Скоро – это обтекаемая формулировка. Но да, это будет скоро. Наши отношения не только профессиональные, но и дружеские. Льюис невероятно важен для нашей команды и бренда «Мерседеса».

Будет ли это трёхлетний контракт? Я так не думаю. В ближайшем будущем планировать развитие нужно будет не только с учётом ограничения затрат, но и изменений в техническом регламенте. Нужно смотреть по сторонам, так что мы всё ещё обсуждаем подходящие сроки контракта», — заявил Вольф в эфире RTL.

Напомним, Хэмилтон выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов с «Мерседесом», а команда из Брэкли с ним завоевала семь Кубков конструкторов кряду.

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