Бывший сотрудник «Макларена»: Перес был несчастлив в команде

Бывший глава пресс-службы «Макларена» Мэтт Бишоп вспомнил о временах, когда в Уокинге выступал Серхио Перес. По его словам, мексиканец не чувствовал себя счастливым в британской команде.

«Макларен» — не самое простое место. На тот момент с точки зрения политики это было не самое приятное место. Пилоты, которые расцветали при Ронне Деннисе, были или невероятно талантливы, как Сенна, или невероятно психологически устойчивы.

Пересу явно не помогало то, что он не был первым выбором команды. Выбор пал на Переса, но в «Макларене» не было уверенности в правильности выбора. Скоро стало ясно, что Серхио не подходит команде. Он был несчастлив в «Макларене», — приводит слова Бишопа GPblog.

Напомним, с 2021 года мексиканец будет выступать в составе «Ред Булл».