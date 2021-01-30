Довициозо отклонил предложения работы тест-пилотом ради возможности заменить Маркеса

Симоне Баттистелла, менеджер пилота «Хонды» Андреа Довициозо, заявил, что его подопечный готов заменить Марка Маркеса в составе «Хонды», если потребуется. По словам Баттистеллы, ради этого Довициозо отклонил предложения работы тест-пилотом.



«Хонда» не обращалась к нам, но если это обращение случится, то Андреа готов. Он тренируется как раньеш и готов к старту сезона. Конечно, мы с Андреа очень сожалеем о ситуации с Маркесом. Понятно, что сейчас «Хонда» уточняет сроки его возвращения. Объяснимо, что они боятся ошибиться в подобной ситуации. Они должны принять решение в феврале. Андреа отклонил все предложения работы тест-пилотом. Так что, он свободен и готов к возвращению", — приводит слова Баттистеллы Sky Italia.



Ранее сообщалось, что Маркеса заменит немецкий гонщик Штефан Брадль, а Андреа Довициозо не вернётся в пелотон. Об этом говорил инсайдер и менеджер пилотов MotoGP Карло Пернат.