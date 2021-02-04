«Альфа Таури» назвала дату презентации и показала небольшой тизер

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала на своей странице в «Твиттере» небольшой ролик и сообщила, что команда презентует публике новый болид 19 февраля. Машина сезона-2021 получит индекс AT02.



«Пора делать пометки в свои календарях! AT02 появится уже скоро...» — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».

Напомним, 27 и 28 января команда из Фаэнцы провела тесты на трассе в Имоле на болиде 2018 года. Ещё одни тренировочные заезды прошли накануне в Мизано. Все три дня за рулём болида «Альфа Таури» работал японский дебютант Юки Цунода.

Известные даты презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2021:

15 февраля. «Макларен»

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

2 марта. «Мерседес».