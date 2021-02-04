«Альфа Таури» назвала дату презентации и показала небольшой тизер
Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала на своей странице в «Твиттере» небольшой ролик и сообщила, что команда презентует публике новый болид 19 февраля. Машина сезона-2021 получит индекс AT02.
«Пора делать пометки в свои календарях! AT02 появится уже скоро...» — говорится в описании к ролику.
Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».
Напомним, 27 и 28 января команда из Фаэнцы провела тесты на трассе в Имоле на болиде 2018 года. Ещё одни тренировочные заезды прошли накануне в Мизано. Все три дня за рулём болида «Альфа Таури» работал японский дебютант Юки Цунода.
Известные даты презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2021:
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
2 марта. «Мерседес».
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