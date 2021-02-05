В ФИА рассказали обо всех запретах для российских гонщиков из-за санкций

Российская автомобильная федерация (РАФ) на официальном сайте опубликовала разъяснения ФИА касательно правоприменения решений со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS).



По решению CAS российские спортсмены, выступающие в чемпионатах мира, а именно: Формуле-1, ралли (WRC), ралли-кросс (WRX), гонкам на выносливость (WEC), Формуле-Е, картингу, не имеют права:

использовать в любом спортивном снаряжении и оборудовании изображение российского флага (актуального или исторического), но: могут использовать цвета российского флага;

использовать в любом спортивном снаряжении и оборудовании национальные эмблемы или символы (герб России, в том числе и с двуглавым орлом), но: могут использовать акроним РАФ вместо российского флага;

использовать названия «Россия», «российский», «Российская автомобильная федерация», но: могут использовать название «Россия» исключительно в сочетании с фразой «нейтральный атлет» или смысловым эквивалентом этой фразы, выполненным в аналогичном размере и расположенным рядом или на не менее заметном месте, например «нейтральный атлет из России» или «Россия. Нейтральный атлет». Также разрешено использовать акроним «РАФ» вместо «Российская автомобильная федерация»;

публично демонстрировать флаг Российской Федерации (нынешний или исторический), название «Россия» или любой национальный герб или национальный символ на своей одежде на любых официальных объектах или в других областях, контролируемых ФИА или организаторами соревнований ФИА;

исполнять государственный гимн России в официальных местах проведения соревнований или других местах, контролируемых ФИА или назначенным ею организатором соревнований.

Эти ограничения не распространяются на зрителей, которые имеют право приносить национальные флаги России на любые официальные соревнования и мероприятия ФИА.



Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.