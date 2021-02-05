Ветров — о запрете гонщикам выступать под флагом России: это позор и абсурд

Российский автоспортивный менеджер Николай Ветров прокомментировал известие, что российские гонщики будут выступать в гоночных чемпионатах мира под нейтральным статусом — без российского флага.



«Это прискорбно. Это спорт, не война. Наверное, в войне только все средства хороши. Я не берусь судить, но если в каком-то виде спорта кто-то нарушил, то у нас в автоспорте не было таких случаев. Абсурд, который творится в мире по отношению к России, выглядит так, как будто в детском саду игрушку отняли. Даже в войну играли в футбол. Войны останавливали, когда проходили соревнования. Честно, это позор с их стороны. Кроме как бессилием, назвать никак нельзя.



Есть ли угроза проведения Гран-при России Формулы-1? Угрозы, думаю, нет. Это частная компания. Берни Экклстоуну предлагали рыцарский орден. Он, мягко говоря, послал королеву. В 2014 году тоже хотели применить санкции, но он послал всех, сидел на трибуне с Путиным. Тогда Экклстоун сказал Путину: «Владимир Владимирович, вам надо руководить не только Россией, но и Европой», — заявил Ветров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.