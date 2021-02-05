Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ветров — о запрете гонщикам выступать под флагом России: это позор и абсурд

Ветров — о запрете гонщикам выступать под флагом России: это позор и абсурд
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Российский автоспортивный менеджер Николай Ветров прокомментировал известие, что российские гонщики будут выступать в гоночных чемпионатах мира под нейтральным статусом — без российского флага.

«Это прискорбно. Это спорт, не война. Наверное, в войне только все средства хороши. Я не берусь судить, но если в каком-то виде спорта кто-то нарушил, то у нас в автоспорте не было таких случаев. Абсурд, который творится в мире по отношению к России, выглядит так, как будто в детском саду игрушку отняли. Даже в войну играли в футбол. Войны останавливали, когда проходили соревнования. Честно, это позор с их стороны. Кроме как бессилием, назвать никак нельзя.

Есть ли угроза проведения Гран-при России Формулы-1? Угрозы, думаю, нет. Это частная компания. Берни Экклстоуну предлагали рыцарский орден. Он, мягко говоря, послал королеву. В 2014 году тоже хотели применить санкции, но он послал всех, сидел на трибуне с Путиным. Тогда Экклстоун сказал Путину: «Владимир Владимирович, вам надо руководить не только Россией, но и Европой», — заявил Ветров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021