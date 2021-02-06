Тост — о переносе голосования по заморозке моторов: они пытаются тянуть время

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал ситуацию по поводу предстоящего голосования по заморозке на доработку силовых установок в Формуле-1 с сезона-2022.
«Даже несмотря на то, что они продолжают утверждать, что они согласны с этой идеей, на самом деле они не согласны и просто пытаются тянуть время. Обычная игра, в которую играют ведущие производители», — приводит слова Франца Тоста GPBlog.
В «Ред Булл» после ухода «Хонды» из Ф-1 не готовы продолжать работать над силовыми установками своими силами, если не будет достигнуто соглашение о заморозке на доработку двигателей. Для этого нужна резолюция ФИА и других поставщиков на внесение изменений в регламент. Ожидается, что ещё одна попытка проголосовать по вопросу пройдёт 21 февраля.
- 6 февраля 2021
-
20:51
-
19:51
-
18:52
-
17:33
-
16:59
-
15:55
-
14:53
-
13:43
-
12:59
-
11:00
-
10:45
-
09:58
-
00:40
- 5 февраля 2021
-
23:21
-
22:59
-
21:58
-
20:59
-
19:51
-
18:36
-
17:46
-
17:29
-
17:00
-
16:20
-
14:52
-
14:26
-
13:47
-
13:15
-
12:27
-
12:06
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:09
-
00:36
-
00:15