Тост — о переносе голосования по заморозке моторов: они пытаются тянуть время

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал ситуацию по поводу предстоящего голосования по заморозке на доработку силовых установок в Формуле-1 с сезона-2022.



«Даже несмотря на то, что они продолжают утверждать, что они согласны с этой идеей, на самом деле они не согласны и просто пытаются тянуть время. Обычная игра, в которую играют ведущие производители», — приводит слова Франца Тоста GPBlog.



В «Ред Булл» после ухода «Хонды» из Ф-1 не готовы продолжать работать над силовыми установками своими силами, если не будет достигнуто соглашение о заморозке на доработку двигателей. Для этого нужна резолюция ФИА и других поставщиков на внесение изменений в регламент. Ожидается, что ещё одна попытка проголосовать по вопросу пройдёт 21 февраля.