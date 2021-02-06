В «Хаасе» могут пригласить Грожана или Магнуссена на замену в случае необходимости

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не исключил, что может пригласить Ромена Грожана или Кевина Магнуссена в качестве резервного пилота, если потребуется замена одному из боевых гонщиков команды.



«Я не против, если они будут свободны. Думаю, они были бы рады вернуться. Я ещё не спрашивал, но не думаю, что они затаили обиду. Я только что написал Ромену, мне нужно былок ое-что у него спросить. В прошлые выходные я разговаривал с Кевином. Я рад за них обоих. Как я говорил раньше, наши пути разошлись, но мы по-прежнему хорошо ладим в жизни.



Конечно, они не были довольны, но они не были несчастливы. Они хорошо провели это время, как и мы. Всё заканчивается, но мы сохраняем отношения. Я рад, что они оба продолжат заниматься любимым делом», — приводит слова Гюнтера Штайнера Autosport.