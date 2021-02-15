Магнуссен – о Формуле-1: ты надрываешься, потеешь, как свинья, и ради чего?

Датский пилот Кевин Магнуссен, который подписал контракт с «Пежо» и будет выступать в «24 часа Ле-Мана», рассказал, почему он не будет скучать по Формуле-1.
«24 часа Ле-Мана» — одна из самых значимых гонок в мире, если не самая значимая. Участие в ней определённо было на вершине списка моих желаний. Теперь у меня есть шанс выйти на старт. Захватывающее чувство. Это то, чем я хочу заниматься. Гонки у меня в крови. Это моя страсть. Наверное, я вернулся к тому, чтобы быть более верным себе.
Формула-1? Я очень устал от этого. Когда тебя обгоняют на круг, а ты просто мучаешься позади… Эти машины трудно пилотировать физически, ты надрываешься, потеешь, как свинья, и ради чего?
В каких-то гонках мы были в самом хвосте, на 18-м месте. Впереди целая гонка, но ты знаешь, что должны сойти 17 машин, чтобы получить хороший результат. Это просто безнадежно! Иногда это действительно пугает. Случались и хорошие гонки. Но даже в них, после финиша на пятом месте или получения нескольких хороший очков, я не был вдохновлён. В конце концов, это всё равно не победа, так что это не то чувство», — приводит слова Магнуссена Motor Sport Magazine.
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