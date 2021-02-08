«Пежо» объявил состав для участия в WEC, в списке – Магнуссен и ещё два экс-пилота Ф-1

Пресс-служба «Пежо» на официальном сайте представила гонщиков, которые будут выступать за команду, среди них экс-пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.



«После публикации иллюстраций своего будущего гиперкара команда «Пежо» с радостью объявляет имена семи пилотов, которые будут защищать цвета марки в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и «24 часах Ле-Мана».

Все семеро имеют опыт участия в Формуле-1 и/или гонках мирового уровня. Некоторые даже являются бывшими товарищами по команде, в то время как другие имеют тесные связи в повседневной жизни или вместе тренируются», — говорится в сообщении пресс-службы.

WEC. Полный состав команды «Пежо»:

Лоик Дюваль

Кевин Магнуссен

Жан-Эрик Вернь

Пол ди Реста

Миккель Йенсен

Густаво Менезес

Джеймс Росситер (резервист).

Фото доступно на странице «Пежо» в «Твиттере».