«Пежо» объявил состав для участия в WEC, в списке – Магнуссен и ещё два экс-пилота Ф-1

Пресс-служба «Пежо» на официальном сайте представила гонщиков, которые будут выступать за команду, среди них экс-пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.
«После публикации иллюстраций своего будущего гиперкара команда «Пежо» с радостью объявляет имена семи пилотов, которые будут защищать цвета марки в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и «24 часах Ле-Мана».
Все семеро имеют опыт участия в Формуле-1 и/или гонках мирового уровня. Некоторые даже являются бывшими товарищами по команде, в то время как другие имеют тесные связи в повседневной жизни или вместе тренируются», — говорится в сообщении пресс-службы.
WEC. Полный состав команды «Пежо»:
Лоик Дюваль
Кевин Магнуссен
Жан-Эрик Вернь
Пол ди Реста
Миккель Йенсен
Густаво Менезес
Джеймс Росситер (резервист).
Фото доступно на странице «Пежо» в «Твиттере».
- 8 февраля 2021
-
16:08
-
15:49
-
14:35
-
14:16
-
14:05
-
13:49
-
12:44
-
11:56
-
11:34
-
10:44
-
10:17
-
09:00
-
00:58
- 7 февраля 2021
-
23:25
-
22:12
-
20:51
-
19:51
-
18:47
-
17:45
-
16:53
-
15:55
-
14:55
-
13:53
-
12:52
-
11:58
-
11:45
-
11:00
-
09:58
-
01:02
-
00:50
- 6 февраля 2021
-
23:54
-
22:46
-
21:59
-
20:51
-
19:51