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Хорнер рассказал о названии двигателей, которые будут создавать по наработкам «Хонды»

Хорнер рассказал о названии двигателей, которые будут создавать по наработкам «Хонды»
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что на данный момент не было никаких дискуссий относительно маркировки двигателей, которые австрийская команда будет производить с 2022 года по наработкам «Хонды».

«Что касается маркировки, никаких дискуссий по этому поводу не ведётся, так что это будет двигатель «Ред Булл». Как у «Мерседеса». Силовая установка будет неотъемлемой частью болида. Она будет называться просто «Ред Булл», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.

«Ред Булл» обяжут поставлять двигатели другим командам в случае необходимости
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