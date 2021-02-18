Хорнер: надеемся, что Перес сможет бросить Ферстаппену вызов, как когда-то Риккардо

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил надежду, что новичок команды Серхио Перес сможет побороться с Максом Ферстаппеном.
«Будет сложно сходу найти оптимальную скорость, сделать это за одни тесты. Но на стороне Серхио его большой опыт. Разумеется, мы ждём от него борьбы с Максом Ферстаппеном, что он сможет бросить Максу вызов. Так, как три года назад, когда за нас выступали Даниэль Риккардо и Ферстаппен. Надеемся, что Чеко сможет сыграть по-настоящему важную роль и поможет команде бороться с „Мерседесом“ двумя машинами», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport-Total.
Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.
- 18 февраля 2021
-
00:39
- 17 февраля 2021
-
23:54
-
22:04
-
20:49
-
19:31
-
18:54
-
18:14
-
17:43
-
15:50
-
15:24
-
15:16
-
14:24
-
13:00
-
12:32
-
12:08
-
11:47
-
10:55
-
09:03
-
00:20
- 16 февраля 2021
-
22:40
-
21:00
-
19:59
-
19:34
-
18:51
-
17:28
-
15:54
-
15:28
-
14:24
-
14:07
-
13:37
-
12:40
-
12:25
-
11:50
-
11:07
-
10:49