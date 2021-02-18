Хорнер: надеемся, что Перес сможет бросить Ферстаппену вызов, как когда-то Риккардо

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил надежду, что новичок команды Серхио Перес сможет побороться с Максом Ферстаппеном.



«Будет сложно сходу найти оптимальную скорость, сделать это за одни тесты. Но на стороне Серхио его большой опыт. Разумеется, мы ждём от него борьбы с Максом Ферстаппеном, что он сможет бросить Максу вызов. Так, как три года назад, когда за нас выступали Даниэль Риккардо и Ферстаппен. Надеемся, что Чеко сможет сыграть по-настоящему важную роль и поможет команде бороться с „Мерседесом“ двумя машинами», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport-Total.



Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.



