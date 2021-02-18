Франц Тост: мне наплевать, знает меня Хэмилтон или нет

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, как он отреагировал на слова Льюиса Хэмилтона во время пресс-конференции перед прошлогодним Гран-при Бахрейна.
Тост тогда заявил, что гонщики Формулы-1 должны согласиться на ограничение зарплат в $ 10 млн и быть счастливы возможности пилотировать болид. Хэмилтона попросили прокомментировать это высказывание. Британец ответил, что не знает, кто такой Тост.
«Я засмеялся [когда услышал об этом]. Мне наплевать, знает меня Льюис или нет. Главное, что теперь есть комиссия, которая обсуждает потолок зарплат пилотов», — приводит слова Тоста PlanetF1 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Напомним, в Формуле-1 обсуждалось ограничение зарплат пилотов до $ 30 млн, в которое могут быть включены доходы по контрактам обоих гонщиков команды.
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