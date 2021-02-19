В «Альфа Таури» рассказали, на какие два элемента потратили жетоны развития

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон рассказал, как команда вела работу над новым болидом AT02. Согласно регламенту, у каждой из команд были два так называемых жетона, позволяющих помимо аэродинамики обновить два элемента прошлогодних автомобилей.



«Мы решили сохранить заднюю подвеску и коробку передач „Ред Булл“, которые использовали в 2020-м. Мы решили использовать два жетона развития на новый нос и на новый дизайн передней подвески. В результате этого мы решили обновить некоторые поставляемые нам Red Bull Technologies компоненты рулевого управления до спецификации 2020 года — это разрешено правилами.



Конечно, изменения правил аэродинамики повлияли на наши аэродинамические показатели, но мы упорно работаем, чтобы отыграть потерянные показатели и улучшить рабочее окно аэродинамики машины. Как быстр окажется наш болид? Я бы пока не хотел называть конкретных чисел. В целом, если принимать всё во внимание, я бы сказал, что мы, вероятно, увидим скорость, которая близка по уровню к показателям середины 2020-го», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Альфа Таури».

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