Вассёр рассказал о задачах «Альфа Ромео» в новом сезоне

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр во время презентации нового болида своей команды выразил надежду, что сезон-2021 станет для итальянского коллектива более успешным, чем предыдущий.
«Презентация нового болида — это всегда эмоциональный момент, кульминация месяцев усилий всех сотрудников на заводе и начало нового приключения. Я думаю, что наша философия остаётся прежней — завтра мы должны делать работу лучше, чем сегодня.
Мы закончили прошлый сезон на восьмом месте, поэтому должны нацеливаться на лучший результат в 2021 году. Для этого нужно продолжать улучшаться в каждом аспекте, на трассе и на фабрике. У каждой команды на стартовой решетке сейчас очень большие ожидания: все рассчитывают хорошо поработать зимой и занять высокие позиции в первой гонке. Скоро всем придётся выложить карты на стол», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».
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