Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вассёр рассказал о задачах «Альфа Ромео» в новом сезоне

Вассёр рассказал о задачах «Альфа Ромео» в новом сезоне
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр во время презентации нового болида своей команды выразил надежду, что сезон-2021 станет для итальянского коллектива более успешным, чем предыдущий.

«Презентация нового болида — это всегда эмоциональный момент, кульминация месяцев усилий всех сотрудников на заводе и начало нового приключения. Я думаю, что наша философия остаётся прежней — завтра мы должны делать работу лучше, чем сегодня.

Мы закончили прошлый сезон на восьмом месте, поэтому должны нацеливаться на лучший результат в 2021 году. Для этого нужно продолжать улучшаться в каждом аспекте, на трассе и на фабрике. У каждой команды на стартовой решетке сейчас очень большие ожидания: все рассчитывают хорошо поработать зимой и занять высокие позиции в первой гонке. Скоро всем придётся выложить карты на стол», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».

«Альфа Ромео» показала ливрею болида на сезон-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021