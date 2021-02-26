Макс Ферстаппен отреагировал на подозрения, что «Ред Булл» скрывает новый болид

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опроверг предположения, что команда неспроста скрывает болид на новый сезон. Пока команда не опубликовала ни одной живой фотографии болида, несмотря на то что уже использовался на трассе в рамках съёмочного дня.

«Машина выглядит так же, как и предыдущая. Раскраска не менялась уже пять лет. Если говорить о технической стороне вопроса, то болид эволюционировал по сравнению с тем, каким он был год назад. Такая же ситуация и в других командах.

Меня интересует лишь одно — насколько он быстр. Болид может быть розовым или пурпурным, может иметь сумасшедший внешний вид или форму. Но если он быстр, я не возражаю.

Мощность болида? Проблема в том, что мы работали на тестовых шинах. И ощущения на них бывают другими, чем при использовании гоночных шин. Так что мы проехали лишь несколько кругов», — цитирует Макса GrandPX.