Перес собирается остаться в «Ред Булл» на много лет и бороться за титул
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что надеется остаться в австрийской команде на много лет. При этом мексиканец подчеркнул, что намерен побороться и за титул чемпиона мира.
«Безусловно, я пришёл в «Ред Булл» не с мыслью пробыть тут только один сезон. Хочу остаться здесь на много лет и бороться за титул. Что касается давления со стороны Макса Ферстаппена, то когда дела идут нехорошо, давление создаёт большие проблемы. Но когда у тебя есть опыт, когда ты уже через такое проходил, то просто фокусируешься на нужных вещах.
Мне кажется, что возможность выступать в составе «Ред Булл» появилась в нужный момент карьеры», — приводит слова мексиканского пилота GrandPX.news.
Напомним, минувший сезон Перес провёл в составе «Рейсинг Пойнт».
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