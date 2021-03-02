Злоумышленники взломали «Инстаграм» чемпиона «Дакара» Сотникова и выманивали деньги

Страница чемпиона «Дакара»-2021 в зачёте грузовиков Дмитрия Сотникова в «Инстаграме» была взломлена. Злоумышленники, завладевшие паролем от аккаунта спортсмена, разместили на ней недостоверную информацию, что якобы сын Сотникова был сбит на пешеходном переходе и нуждается в срочной операции. Под этим предлогом они выманивали у подписчиков деньги.
«Мошенники взломали страницу победителя ралли-марафона «Дакар»-2021 Дмитрия Сотникова в „Инстаграме“ и пытаются вымогать деньги путём размещения недостоверной информации.
На странице гонщика злоумышленники разместили объявление, что якобы сын Сотникова был сбит на пешеходном переходе и ему требуется срочная операция. Мошенники просят переводить деньги на указанный счёт, который якобы принадлежит Сотникову", — сказано в сообщении главы пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрика Хайруллина в «Инстаграме».
На данный момент страница Сотникова в «Инстаграме» заблокирована администраторами социальной сети.
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