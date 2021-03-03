Гендиректор «Альпин»: Квят станет сильным дополнением команды

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси прокомментировал переход в команду россиянина Даниила Квята в качестве резервного пилота.
«Мы очень рады этому подписанию, во время пандемии важно иметь сильный резерв. Даниил уже показал, что он является очень быстрым и надёжным пилотом, умеющим работать в сложных условиях. В 26-летнем возрасте в его активе уже есть три подиума. Поэтому мы очень-очень рады, что у нас есть пилот, готовый в случае необходимости сесть за руль болида и начать набирать очки. Квят станет сильным дополнением команды», — цитирует Росси Motorsport-Total.
В 2020 году резервным пилотом «Рено» являлся другой гонщик из России — Сергей Сироткин. У молодых пилотов «Альпин» Чжоу Гуаньюя, Кристиана Лундгора и Оскара Пиастри на данный момент не хватает баллов для получения суперлицензии Формулы-1, так что в случае необходимости они не смогут заменить Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.
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