Квят стал резервным пилотом «Альпин»

Пресс-служба «Альпин» подтвердила, что экс-пилот «Ред Булл» и «Торо Россо»/«Альфа Таури» Даниил Квят следующий сезон проведёт в качестве резервиста команды из Энстоуна.

В 2020 году резервным пилотом «Рено» являлся другой гонщик из России — Сергей Сироткин. У молодых пилотов «Альпин» Чжоу Гуаньюя, Кристиана Лундгора и Оскара Пиастри на данный момент не хватает баллов для получения суперлицензии Формулы-1, так что в случае необходимости они не смогут заменить Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.

Напомним, минувший сезон Квят провёл в составе «Альфа Таури». По завершении сезона в программе «Ред Булл» приняли решение не продлевать контракт с Даниилом. В итальянской команде его заменил новичок Юки Цунода.