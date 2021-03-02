Квят стал резервным пилотом «Альпин»
Пресс-служба «Альпин» подтвердила, что экс-пилот «Ред Булл» и «Торо Россо»/«Альфа Таури» Даниил Квят следующий сезон проведёт в качестве резервиста команды из Энстоуна.
В 2020 году резервным пилотом «Рено» являлся другой гонщик из России — Сергей Сироткин. У молодых пилотов «Альпин» Чжоу Гуаньюя, Кристиана Лундгора и Оскара Пиастри на данный момент не хватает баллов для получения суперлицензии Формулы-1, так что в случае необходимости они не смогут заменить Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.
Напомним, минувший сезон Квят провёл в составе «Альфа Таури». По завершении сезона в программе «Ред Булл» приняли решение не продлевать контракт с Даниилом. В итальянской команде его заменил новичок Юки Цунода.
Квят — резервный пилот «Альпин»! Правда, команда сразу запуталась в его фамилии
Даже без Алонсо интересно! Классная синяя ливрея и возвращение Квята в Формулу-1!
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