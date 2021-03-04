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Владелец «Хааса» прокомментировал подписание спонсорского контракта с «Уралкалием»

Владелец «Хааса» прокомментировал подписание спонсорского контракта с «Уралкалием»
Авто / Формула-1 0
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Владелец «Хааса» Джин Хаас прокомментировал тот факт, что в новом сезоне спонсором команды Формулы-1 будет российская компания «Уралкалий».

«Я очень рад приветствовать «Уралкалий» в Формуле-1 в качестве титульного партнёра команды «Хаас». Мы с нетерпением ждём возможности представлять их бренд в течение всего сезона. Это захватывающее время для команды — «Уралкалий» теперь с нами, а пилотами стали Никита Мазепин и Мик Шумахер. Надеюсь, что мы вернёмся к тому, чтобы набирать очки в гонках в нынешнем сезоне. Позади пара тяжёлых лет, но мы внимательно следили за картиной в целом, в частности, за 2022 годом и изменением регламента», — приводит слова бизнесмена пресс-служба команды.

Ранее «Хаас» представил ливрею болида на новый сезон. Машина американской команды будет окрашена в цвета российского флага.

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