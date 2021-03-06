Юрист — о машине Ф-1 в российских цветах: может, Словении и Словакии запретим их флаги?

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение команды «Хааса» использовать ливрею в цветах российского флага в сезоне Формулы-1 2021 года. По словам специалиста, эта ситуация ни в коем случае не подпадает под решение CAS о запрете использования российской символики на международных соревнованиях.
«Это абсолютно не попадает под санкции CAS. Это не униформа, не экипировка. И самое главное — команда не российская. Может, Словении и Словакии запретим их флаг, потому что он похож на российский? Может, ВАДА тоже будет изучать этот вопрос. А странам на время изменить свои национальные флаги, чтоб интересней было? В данном случае поводов для придирок нет. Так можно и до маразма дойти», — рассказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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