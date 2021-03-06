Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Fair Fight XIV. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Юрист — о машине Ф-1 в российских цветах: может, Словении и Словакии запретим их флаги?

Юрист — о машине Ф-1 в российских цветах: может, Словении и Словакии запретим их флаги?
Авто / Формула-1 0

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение команды «Хааса» использовать ливрею в цветах российского флага в сезоне Формулы-1 2021 года. По словам специалиста, эта ситуация ни в коем случае не подпадает под решение CAS о запрете использования российской символики на международных соревнованиях.

«Это абсолютно не попадает под санкции CAS. Это не униформа, не экипировка. И самое главное — команда не российская. Может, Словении и Словакии запретим их флаг, потому что он похож на российский? Может, ВАДА тоже будет изучать этот вопрос. А странам на время изменить свои национальные флаги, чтоб интересней было? В данном случае поводов для придирок нет. Так можно и до маразма дойти», — рассказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Россияне с американцами обхитрили ВАДА? Или российский флаг на машине Формулы-1 запретят?
Похоже, авторы санкций оставили серьёзную лазейку. Теперь вот «изучают» проблему.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021