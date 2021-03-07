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В «Феррари» не ожидают, что Сайнс будет полностью готов к старту сезона

В «Феррари» не ожидают, что Сайнс будет полностью готов к старту сезона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что не ждёт от новобранца команды Карлоса Сайнса полной готовности к началу сезона. По словам функционера, у испанца не так много времени, чтобы полностью интегрироваться в команду.

«У нас есть всего три дня зимних тестов. Попробуем выжать из этого максимум. Знаем, что для Карлоса это будет большим вызовом. Он провёл некоторые тесты за рулём старого болида, чтобы он мог привыкнуть к процедурам в команде.

Карлос прогрессирует и хорошо интегрируется в команду. Он даёт хорошую обратную связь инженерам. Его скорость демонстрирует, что он прибавляет день ото дня. Но подготовка займёт больше времени. Мы не ожидаем, что он будет готов на 100% к старту сезона», — приводит слова функционера GPToday.

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