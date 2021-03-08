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Вольф отреагировал на слухи о проблемах с надёжностью двигателя «Мерседеса»

Вольф отреагировал на слухи о проблемах с надёжностью двигателя «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи, согласно которым у болида команды наблюдаются проблемы с надёжностью двигателя. Ранее главный моторист «Мерседеса» Хайвель Томас признал, что компания вела работу над надёжностью двигателя перед новым сезоном.

«У нас нет каких-либо проблем с надёжностью силовой установки. Конечно, когда двигатель работает на максимальной мощности длительное время, это даёт большой объём информации, которую нужно изучить. Но всё под контролем.

В течение нескольких лет у нас были проблемы с охлаждением двигателя. Но это происходило, потому что у нас на предсезонных симуляциях не совсем верно отображалась информация и картина, происходящая на трассе. Я думаю, что мы сделали большой шаг вперёд в данном направлении», — цитирует Вольфа Nextgen-Auto.

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