Клин: если Феттель не сдержит Стролла, его карьера в Формуле-1 может быстро закончиться

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Клин поделился мнением о будущем Себастьяна Феттеля в «Астон Мартине». По словам Клина, для Феттеля наступает решающий момент в карьере.
«В «Астон Мартине» у Феттеля есть шанс начать всё сначала, нажать кнопку перезагрузки. Но для этого нужно сдержать Лэнса Стролла. Думаю, для Феттеля это будет очень важно.
У Себастьяна всегда были психологические проблемы с напарниками, которые были очень сильны, например, с Даниэлем Риккардо или Шарлем Леклером. Если Феттель не сдержит Стролла, его карьера в Формуле-1 может быстро закончиться», — цитирует Клина PlanetF1 со ссылкой на Servus TV.
Феттель перешёл в «Астон Мартин» из «Феррари». Он покинул «Скудерию» по окончании прошлого сезона, в котором итальянская команда заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов.
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