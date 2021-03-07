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Феттель: уверен, что после моего ухода из Формулы-1 меня быстро забудут

Феттель: уверен, что после моего ухода из Формулы-1 меня быстро забудут
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает нормальным, что люди называют его середняком.

«Публика всегда оценивает результативность пилота по нескольким последним гонкам. Можно прийти из ниоткуда, выиграть несколько гонок и стать героем. А бывает и наоборот, как в моём случае — пилот выигрывает больше 50 гонок и считается середняком. Но мне всё равно, что обо мне говорят. Человек смотрит в будущее и это правильно. Нельзя жить прошлым. Иначе мы бы сейчас называли Хуана Мануэля Фанхио богом среди всех гонщиков. Да, конечно, он великий и особенный пилот, но вряд ли пятнадцатилетние фанаты Формулы-1 знают, кто он такой. Всё проходит и забывается. Я уверен, что после моего ухода из Формулы-1 меня быстро забудут, но это нормально. Я не стремлюсь кому-то что-то доказать. Я знаю, кто я, и полностью сосредоточен на своей работе», — приводит слова Феттеля в своём «твиттере» журналист Роберто Чинчеро.

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