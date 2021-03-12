Уэббер: Ферстаппен ни в чём не уступает Хэмилтону

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер оценил шансы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена побороться за чемпионский титул. По мнению Уэббера, Ферстаппен может составить конкуренцию пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«В «Ред Булл» никогда не боялись трудностей. Прошлый сезон они закончили победой в Абу-Даби. Да, соперник из «Мерседеса» хорош во всём. У них отличная машина с классным двигателем, превосходный гонщик Льюис Хэмилтон.

Но в этом году у «Ред Булл» и Ферстаппена будет хороший шанс побороться за титул. У Макса нет других вариантов, в «Мерседесе» не появится вакансия, пока Льюис не завершит карьеру. Было бы здорово, если бы они выступали с ним в одной команде, но этого не произойдёт.

Хотелось бы, чтобы машина «Ред Булл» позволила Ферстаппену побороться за титул. Это было бы интересно всем.

Ферстаппен ни в чём не уступает Хэмилтону. Но мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Обычно в ключевые моменты Хэмилтон принимает правильные решения. Но делать это за рулём лучшей машины несколько проще», — цитирует Уэббера GP Blog.