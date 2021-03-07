Ферстаппен надеется, что приход Переса поможет осложнить жизнь «Мерседесу»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о своём нынешнем напарнике, Серхио Пересе.



«Думаю, что Чеко сможет неплохо справляться, как он это делал на протяжении всей карьеры. Я рад возможности начать с ним работать и, надеюсь, мы сможем заработать много очков для команды. Да, на самом деле приход нового напарника для меня мало что меняет, однако, в то же время, команде важно зарабатывать очки двумя машинами, так что посмотрим, удастся ли нам улучшить результаты в этом сезоне. Это цель, и мы хотим её достичь — постараться осложнить жизнь „Мерседесу“. Пока именно они являются главными фаворитами», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.



Напомним, Серхио Перес сменил в составе «Ред Булл» Александера Албона.