Ферстаппен надеется, что приход Переса поможет осложнить жизнь «Мерседесу»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о своём нынешнем напарнике, Серхио Пересе.
«Думаю, что Чеко сможет неплохо справляться, как он это делал на протяжении всей карьеры. Я рад возможности начать с ним работать и, надеюсь, мы сможем заработать много очков для команды. Да, на самом деле приход нового напарника для меня мало что меняет, однако, в то же время, команде важно зарабатывать очки двумя машинами, так что посмотрим, удастся ли нам улучшить результаты в этом сезоне. Это цель, и мы хотим её достичь — постараться осложнить жизнь „Мерседесу“. Пока именно они являются главными фаворитами», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.
Напомним, Серхио Перес сменил в составе «Ред Булл» Александера Албона.
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