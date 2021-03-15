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Издание The Race составило рейтинг команд Формулы-1 по итогам тестов в Бахрейне

Издание The Race составило рейтинг команд Формулы-1 по итогам тестов в Бахрейне
Авто / Формула-1 0
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Известное гоночное издание The Race опубликовало рейтинг команд Формулы-1, составленный по итогам предсезонных тестов в Бахрейне. Журналисты сравнили время преодоления кругов с учётом топливной загрузки, условий на трассе и составов шин.

Авторы рейтинга высоко оценили болид «Ред Булл». «Мерседес», столкнувшийся с техническими проблемами, в рейтинге оказался на втором месте.

Хуже всего, по мнению авторов издания, себя проявила команда «Хаас», за которую в новом сезоне будет выступать россиянин Никита Мазепин.

Рейтинг команд по итогам тестов в Бахрейне (The Race)

1. «Ред Булл»: лучшее время +1.28,960 (Ферстаппен, шины С4), 369 кругов.
2. «Мерседес» +1.30,025 (Хэмилтон, С5), 304.
3. «Макларен» +1.30,144 (Риккардо, С4), 327.
4. «Альфа Таури» +1.29,053 (Цунода, С5), 422.
5. «Астон Мартин» +1.30,460 (Стролл, С5), 314.
6. «Феррари» +1.29,611 (Сайнс, С4), 404.
7. «Альпин» +1.30,318 (Алонсо, С4), 396.
8. «Альфа Ромео» +1.29,766 (Райкконен, С5), 422.
9. «Уильямс» +1.30,117 (Расселл, С5), 373.
10. «Хаас» +1.31,531 (Мазепин, С4), 394.

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