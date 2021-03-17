Расселл назвал команду, которая совершила самый большой рывок в 2021 году

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о прогрессе команд по сравнению с предыдущим сезоном. По словам Расселла, наибольший рывок совершила команда «Альфа Ромео».

«Кими Райкконен выглядел очень, очень быстрым. Наверное, они сделали самый большой рывок среди всех команд», — цитирует Расселла GrandPX.

В то же время британский пилот предположил, что в новом сезоне главным конкурентом «Уильямса» за девятое место в таблице будет «Хаас». Американская команда решила не тратить жетоны на доработку болида, сосредоточившись уже на сезоне 2022 года.

Ранее пилоты «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци признались, что новый болид команды произвёл на них положительные впечатления по итогам тестов в Бахрейне.