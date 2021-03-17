Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл назвал команду, которая совершила самый большой рывок в 2021 году

Расселл назвал команду, которая совершила самый большой рывок в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о прогрессе команд по сравнению с предыдущим сезоном. По словам Расселла, наибольший рывок совершила команда «Альфа Ромео».

«Кими Райкконен выглядел очень, очень быстрым. Наверное, они сделали самый большой рывок среди всех команд», — цитирует Расселла GrandPX.

В то же время британский пилот предположил, что в новом сезоне главным конкурентом «Уильямса» за девятое место в таблице будет «Хаас». Американская команда решила не тратить жетоны на доработку болида, сосредоточившись уже на сезоне 2022 года.

Ранее пилоты «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци признались, что новый болид команды произвёл на них положительные впечатления по итогам тестов в Бахрейне.

Расселл: результаты «Уильямса» в новом сезоне будут напоминать йо-йо
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021