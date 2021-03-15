Расселл: результаты «Уильямса» в новом сезоне будут напоминать йо-йо

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подвёл итоги предсезонных тестов в Бахрейне. По мнению Расселла, в ходе тестов проявились все худшие качества болида команды. Из-за аэродинамики машина британской команды подвержена влиянию порывов ветра. Расселл в ходе заключительного дня тестов показал шестой результат.
«Тесты были очень продуктивными для нашей команды. Мы проехали невероятное количество кругов, не было проблем с надёжностью. Но мы ещё перед началом сезона знали, что машина будет очень чувствительной к ветру.
И условия дней тестов, пожалуй, продемонстрировали худшие качества машины. Теперь их можно проанализировать.
Думаю, что наши результаты в новом сезоне будут напоминать йо-йо. К сожалению, зачастую всё будет зависеть от ветра. Позитив в том, что машина невероятно быстра, когда ветер дует в правильном направлении», — цитирует Расселла The Race.
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