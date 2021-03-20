В «Альпин» оценили форму Алонсо перед стартом сезона

Руководитель «Альпин» Давиде Бривио поделился мыслями о перспективах команды на старте сезона Формулы-1, а также рассказал о форме двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.
«Невзирая на опасения, увидел, что Фернандо в отличной форме. Алонсо и Окон могут быть хороши с первых этапов и смогут сражаться с другими на уровне. На тестах они проделали хорошую работу. Мы следовали своему плану.
Фернандо делал кое-какую скучную работу, мы не гнались за скоростью. Суть была в возвращении к работе с болидом и апробации кое-каких вариантов. Конечно, за три дня было сложно понять, где мы находимся по отношению к соперникам. Подождём и посмотрим, что покажет первый этап и несколько следующих гонок. Но я чувствую, что мы готовы», — приводит слова Бривио Nextgen-Auto.
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